Сумские студентки заняли четвертое место на Кубке Украины 25 марта в киевском спорткомплексе РВУФК состоялись решающие матчи Кубка Украины среди женских студенческих команд.

За бронзовые награды в очной встрече боролись ЧНУ им. Б. Хмельницкого и СумГУ. Черкащанки достаточно долго удерживали преимущество в два мяча, но их соперницы выдали камбэк благодаря игре с пятым полевым. Впрочем, довольно быстро сумчанки снова пропустили два гола и оказались вне пьедестала.

Матч за 3-е место. ЧНУ им. Б. Хмельницкого (Черкассы) - СумГУ (Сумы) - 4:2 (1:

Голы: Вероника Волос (20), Маргарита Юрасова (26, 39, 39) - Анна Каверзина (37, 38)

В финальной встрече сошлись две команды, которые не теряли очков в рамках группового этапа. Харьковчанки до перерыва обеспечили себе гандикап в два гола, а по итогам второго тайма сумели его удержать. Таким образом, прошлогодний финалист - ХНЭУ им. Кузнеца году приобретает золотые медали.

Финал. НУХТ (Киев) - ХНЭУ им. С. Кузнеца (Харьков) - 2:4 (1:3)

Голы: Анастасия Клипаченко (18, 32) - Анастасия Калягина (4), Елена Подгорная (10, 28), Инна Мугурдинова (20)