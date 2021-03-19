В Сумах полицейские поймали сводницу Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, отдела уголовного анализа полиции области, следственного отдела Сумского районного управления полиции задокументировали незаконную деятельность 22-летней жительницы области, которая с целью наживы, сводила девушек для разврата на съемной квартире в Сумах.

«Сейчас сотрудниками полиции под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Сумы злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 302 Уголовного кодекса Украины «Создание или содержание мест разврата и сводничество», - говорит Богдан Колченков, и.о. начальника отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Сумской области. - И уже направлено дело на рассмотрение в суд».

За содеянное девушке грозит наказание в виде немалого штрафа, или ограничение свободы на срок до двух лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.