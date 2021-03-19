Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:45342

В Сумах полицейские поймали сводницу

Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, отдела уголовного анализа полиции области, следственного отдела Сумского районного управления полиции задокументировали незаконную деятельность 22-летней жительницы области, которая с целью наживы, сводила девушек для разврата на съемной квартире в Сумах.

«Сейчас сотрудниками полиции под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Сумы злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 302 Уголовного кодекса Украины «Создание или содержание мест разврата и сводничество», - говорит Богдан Колченков, и.о. начальника отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Сумской области. - И уже направлено дело на рассмотрение в суд».

За содеянное девушке грозит наказание в виде немалого штрафа, или ограничение свободы на срок до двух лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Убивчі наслідки спалювання трави
Сегодня 09:58
Пока Лысенко пиарится на троллейбусах, Акперов развозит концентраторы по сумским больницам
Вчера 19:32
Інновації – основна ідея Тростянецької громади
24.03.2021 15:22
НАШ КРАЙ: Недра - это ресурс, которым должна распоряжаться громада
24.03.2021 11:19
Сумщина в «червоній» зоні: що заборонено і що дозволено обласною комісією
23.03.2021 19:40
Поліція інформує: на території Сумської області запроваджуються посилені карантинні заходи
23.03.2021 17:47
Кому доверить уход за своей кожей
23.03.2021 16:08
Заболеваемость коронавирусом растет: Сумщина уже «красная»
22.03.2021 19:17
Деркач опубликовал новую запись из кабинета Порошенко
22.03.2021 17:30
Renault Sandero Stepway - что можно сказать об автомобиле
21.03.2021 19:12
Головна інфекціоністка Сумщини розповіла, як боротися з коронавірусом
21.03.2021 08:32
Як земельна реформа допоможе захистити ліси, водойми та заповідні території Сумщини
19.03.2021 16:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.