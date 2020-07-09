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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:17951

На Сумщині 56036 випадків  захворювання COVID-19

Станом на 26 березня 2021 року на Сумщині 56036 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

За минулу добу COVID-19 підтвердили у 633 осіб (Білопільський р-н – 10, Буринський р-н – 3, Великописарівський р-н – 3, Глухів – 21, Глухівський р-н – 1, Конотоп – 20, Конотопський р-н – 1, Краснопільський р-н – 14, Кролевецький р-н – 2, Лебедин – 30, Лебединський р-н – 17, Недригайлівський р-н – 25, Охтирка – 7, Охтирський р-н – 12, Путивльський р-н – 5, Ромни – 27, Роменський р-н – 13, Середино-Будський р-н – 5, Суми – 266, Сумський р-н – 41, Тростянецький р-н – 11,  Шостка – 73, Шосткинський р-н – 10, Ямпільський р-н – 16).
За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 783 летальних випадки, з них за минулу добу – 3 (Білопільський р-н – 1, Сумський р-н – 1, Ямпільський р-н – 1).
Наразі від COVID-19 в Сумській області одужало 48902 осіб, з них за минулу добу – 163 (Великописарівський р-н – 1, Глухів – 1, Конотоп – 3,  Конотопський р-н – 3, Кролевецький р-н – 63, Лебедин – 7, Лебединський р-н – 9, Липоводолинський р-н – 3, Недригайлівський р-н – 1, Охтирка – 5, Путивльський р-н – 10, Ромни – 1, Роменський р-н – 12, Суми – 15, Сумський р-н – 1, Тростянецький р-н – 5, Шостка – 5, Ямпільський р-н – 18).
Общество Пандемія
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