Неизвестные стерли информацию о депутате Сумского горсовета с официального сайта Об этом сообщила в Фейсбуке пострадавший депутат Ирина Губская.

«Вчера исчезли все сведения обо мне, как о депутате, на сайте СГС.

Олег Резник, надеюсь, это досадная случайность?» - обратилась она к секретарю Сумского горсовета.

Тот ответил, что выяснит, как такое случилось.

«Уже исправили. Кстати, позвонили общественные деятели, движение «Чесно», они проводили опрос относительно корректности информации на сайте, графика приема граждан. И именно они сообщили, что все сведения обо мне исчезли. Конечно, я обратилась к работникам отдела по организации деятельности совета, и они объяснили, что кто-то изменил код, поэтому информация исчезла. Прошлого созыва таких инцидентов не было», - прокомментировала депутат.

«Олег Резник, следите за тем, чтобы с сайта не исчезала информация, и никто не вмешивался в работу системы. Потому что по себе я уже знаю, что кто-то умышленно изменил код, поэтому исчезла информация. Возможно, скажете, кто это сделал? Сотрудники отдела исправили эту ошибку», - написала Ирина Губская.

«Я знаю, за чем мне следить!» - огрызнулся тот.