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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:241191

На Сумщине 633 новых случая заболевания коронавирусом

На утро 26 марта в Сумской области подтверждено 56036 случаев заболевания COVID-19.

За четверг добавилось 633 случая. 3 человека умерло, - всего 783.

В Украине 18132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 923 ребенка и 435 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 4826 человек; летальных случаев - 326; выздоровели - 7138 человек; осуществлено тестирований за сутки - 119 087 (в том числе методом ПЦР - 53495, методом ИФА - 22760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 42832).

За все время пандемии в Украине заболело - 1614707 человек; выздоровели - 1290158 человек; летальных исходов - 31 461; проведения ПЦР-тестов - 7889544.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и г. Киев (1164).

Общество
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