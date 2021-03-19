Сумские бойцы продолжают собирать медали В Харькове продолжается Финала Кубка Украины по грэпплингу.

Сборная Сумщины в разделе грэпплинг ги заняла второе командное место.

В копилке мужской сборной шесть медалей. Медали высшего сорта одели Дмитрий Баранов (62 ru) и Денис Никонец (66 кг). Серебряные награды завоевали Никита Душко (66 кг), Даниил Штанько (71 кг) и Максим Березин (92 кг). Бронза у Дениса Литвина (84 кг).

Женская сборная сумела завоевать четыре медали, три из которых золотые. Лучшими стали Светлана Скрипнык (53 кг), Виктория Сергиенко-Синявина (58 кг) и Елена Сушко (+71 кг). На третью ступеньку пьедестала поднялась дебютантка Алиса Канюк (58 кг).