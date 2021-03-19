Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 22:41269

Адвокат экс-гендиректора «Сумского НПО» считает, что его клиент не виноват в невыплате зарплаты

Не является подозреваемым - такую позицию в отношении бывшего генерального директора «Сумского машиностроительного научно-производственного объединения» Алексея Цымбала озвучил его защитник Андрей Шестов

Алексею Цымбалу, по словам защитника, 25 марта областная прокуратура снова пыталась вручить подозрение. Касается оно, по версии следствия, невыплаты заработной платы работникам объединения более чем за один месяц. Сумма долга - почти 100 млн гривен, пишет Суспільне.

«15 марта по месту работы пытались вручать, хотя место жительства известно и таким образом в данной ситуации УПК не предусматривает. Следователь или прокурор должны были поехать по месту его регистрации, и вручить подозрение, но этого сделано не было, пытались вручить другим лицам. Сегодня (25 марта) пытались повторно вручить то же подозрение, датированное 15-м марта, через десять дней. в то время, как УПК требует, чтобы подозрение вручалась в день его составления. Я не знаю, как назвать то следственное действие, которое сегодня проходило. Повторное вручение? Но оно все равно происходило с нарушениями. Относительно обвинения лица, по мнению защиты, абсолютно безосновательно, я считаю, что у предприятия просто не было возможности выплачивать заработную плату в то время. По мнению стороны защиты, подозрение не является врученной», - отметил адвокат Алексея Цымбал Андрей Шестов.

Пресс-секретарь областной прокуратуры Наталья Науменко говорит: подозрение вручали один раз, нарушений процедуры не было.

«Поскольку человек определенное время избегал общения с правоохранителями, то 18 марта, как того требует УПК Украины, составленное сообщение о подозрении было вручено взрослому члену его семьи. Поэтому, никакого нарушения действующего законодательства не было, и документ вручен соответственно уголовно-процессуального кодекса Украины», - сообщила Наталья Науменко.

Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 55403 случаев заболевания COVID-19
Вчера 08:38
Семирічна Маша заново вчиться ходити: потрібні кошти на тривалу реабілітацію
23.03.2021 14:54
Ростика Кібець врятує трансплантація кісткового мозку: терміново потрібна допомога
21.03.2021 19:01
Адвокат экс-гендиректора «Сумского НПО» считает, что его клиент не виноват в невыплате зарплаты
Вчера 22:41
Рятівна вишивка: майстриня з Сумщини творчістю збирає кошти синові на лікування
Вчера 19:20
Сумские биатлонисты с медалями в спринте
Вчера 19:11
В Сумах чиновники лесхозов сорвали заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС
Вчера 17:58
Понад 100 років: у Сумах може стати на одну пам’ятку архітектури більше
Вчера 17:50
«Сумыоблэнерго» выявило кражу электроэнергии КП «Дорремстрой»
Вчера 17:43
"Красная" зона: в Минздраве объяснили, можно ли быть без маски на улице и в парках
Вчера 17:38
В Сумах меняется расписание движения коммунального транспорта
Вчера 17:21
В Сумах горсовет отдал уже фактически захваченную землю «Федорченко» из-за туалета и вагончика строителей (видео)
Вчера 17:13
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Пока Лысенко пиарится на троллейбусах, Акперов развозит концентраторы по сумским больницам
Вчера 19:32
Інновації – основна ідея Тростянецької громади
24.03.2021 15:22
НАШ КРАЙ: Недра - это ресурс, которым должна распоряжаться громада
24.03.2021 11:19
Сумщина в «червоній» зоні: що заборонено і що дозволено обласною комісією
23.03.2021 19:40
Поліція інформує: на території Сумської області запроваджуються посилені карантинні заходи
23.03.2021 17:47
Кому доверить уход за своей кожей
23.03.2021 16:08
Заболеваемость коронавирусом растет: Сумщина уже «красная»
22.03.2021 19:17
Деркач опубликовал новую запись из кабинета Порошенко
22.03.2021 17:30
Renault Sandero Stepway - что можно сказать об автомобиле
21.03.2021 19:12
Головна інфекціоністка Сумщини розповіла, як боротися з коронавірусом
21.03.2021 08:32
Як земельна реформа допоможе захистити ліси, водойми та заповідні території Сумщини
19.03.2021 16:28
Старт оздоровлення дітей пільгових категорій у Сумах
19.03.2021 10:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.