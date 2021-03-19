Адвокат экс-гендиректора «Сумского НПО» считает, что его клиент не виноват в невыплате зарплаты

Алексею Цымбалу, по словам защитника, 25 марта областная прокуратура снова пыталась вручить подозрение. Касается оно, по версии следствия, невыплаты заработной платы работникам объединения более чем за один месяц. Сумма долга - почти 100 млн гривен, пишет Суспільне.
«15 марта по месту работы пытались вручать, хотя место жительства известно и таким образом в данной ситуации УПК не предусматривает. Следователь или прокурор должны были поехать по месту его регистрации, и вручить подозрение, но этого сделано не было, пытались вручить другим лицам. Сегодня (25 марта) пытались повторно вручить то же подозрение, датированное 15-м марта, через десять дней. в то время, как УПК требует, чтобы подозрение вручалась в день его составления. Я не знаю, как назвать то следственное действие, которое сегодня проходило. Повторное вручение? Но оно все равно происходило с нарушениями. Относительно обвинения лица, по мнению защиты, абсолютно безосновательно, я считаю, что у предприятия просто не было возможности выплачивать заработную плату в то время. По мнению стороны защиты, подозрение не является врученной», - отметил адвокат Алексея Цымбал Андрей Шестов.
Пресс-секретарь областной прокуратуры Наталья Науменко говорит: подозрение вручали один раз, нарушений процедуры не было.
«Поскольку человек определенное время избегал общения с правоохранителями, то 18 марта, как того требует УПК Украины, составленное сообщение о подозрении было вручено взрослому члену его семьи. Поэтому, никакого нарушения действующего законодательства не было, и документ вручен соответственно уголовно-процессуального кодекса Украины», - сообщила Наталья Науменко.