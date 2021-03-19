На Сумщині 1 квітня стартує акція «Серце до серця» У Сумах відбулася робоча нарада про особливості проведення XVI Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» в області.

«Цього року, як і в минулому, акція на Сумщині проходитиме в умовах карантинних обмежень, пов’язаних із пандемією COVID-19, – зазначила заступниця голови Сумської облдержадміністрації Вікторії Медвідь. – Старт акції плануємо на 1 квітня. Маємо долучити до неї усі об’єднані територіальні громади, підприємства області, заклади освіти, культури, молодіжних активістів, усіх, хто може і хоче взяти в ній участь».

Як повідомила координатор акції у Сумській області Крістіна САХНО, акція «Серце до серця» на Сумщині, як і у всіх регіонах України, проходитиме з 1 квітня по 30 вересня під гаслом «Здорові немовлята». Зібрані кошти підуть на придбання обладнання в Сумську обласну дитячу клінічну лікарню.

Старт акції має проходити у форматі флеш-мобу, такого собі челенджу, де кожен учасник акції передає естафету іншому. Розпочинається такий челендж 1 квітня.

Також у рамках акції проводитимуться, за умови зняття жорстких карантинних обмежень, різноманітні марафони, заходи на свіжому повітрі, майстер-класи. Про ці заходи жителів Сумщини повідомлятимуть заздалегідь через засоби масової інформації.