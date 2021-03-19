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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:20119

Рятівна вишивка: майстриня з Сумщини творчістю збирає кошти синові на лікування

Удень вона доглядає хворого сина, а вночі вишиває, щоб зібрати гроші на операцію дитині.

Мешканка села Сад Альона Легка показала свої роботи Суспільному та розповіла про будні з сином, хворим на ДЦП.

Віталіку – 16 років. Невдовзі після народження йому поставили діагнози мікроцефалія, ДЦП і спастичний тетрапарез, тобто порушення активності рук і ніг. Його не взяли в дитсадок, бо не вмів себе обслуговувати. З того часу хлопчик завжди з мамою – зубним техніком за освітою, що так і не попрацювала за спеціальністю.

майстриня з Сумщини творчістю збирає кошти синові на лікування

"Він у мене не самостійний, постійно на моїх руках, не сидить, не ходить, розмовляє окремими фразами, я з ним постійно 24 години на добу. Не можу працювати, бо постійно доглядаю, постійно з ним, тільки займаюсь домашньою творчістю", – розповідає Альона Легка.

Через вісім років Альона стала мамою вдруге – в родині з’явився Женя. І жінка згадала про хобі, якому в дитинстві вчила її бабуся.

майстриня з Сумщини творчістю збирає кошти синові на лікування

"Коли народився другий синочок, я зрозуміла, що мені треба чимось займатись, а не просто сидіти та пити таблетки від депресії постійної. Купила набір, і пішло далі, далі. Потім пішов бісер, стрічки. В голові купа ідей. Витворяю ночами, дітей повкладала, після 23-ї сіла – мама вишиває", – говорить Альона.

Діагноз старшого сина і постійна потреба в грошах підштовхнули Альону до ідеї. Через сторінки в соцмережах і розголос серед знайомих її картини з бісеру, сувеніри, предмети одягу та аксесуари почали знаходити покупців.

майстриня з Сумщини творчістю збирає кошти синові на лікування

"Мені подобаються мамині роботи, вони дуже красиві. Мені подобається, щоб вони висіли, лежали десь. Мама їх продає, щоб гроші заробити", – каже син Альони Євгеній Легкий.

Допомога родині від держави складає 4800 грн. Ці гроші не покривають потреби дитини з інвалідністю. 2 роки тому хлопчику зробили операцію – надрізи на м’язах, що послаблюють спастику. Але операцію потрібно повторити.

майстриня з Сумщини творчістю збирає кошти синові на лікування
Суспільне Суми

"У нього зараз пішов ріст і велика спастика, його стискає. Має постійні болі, і нам потрібно знову це робити, гроші потрібні, і кожен день. Оскільки дитина лежача, нам постійно потрібні підгузки, протисудомні препарати, реабілітація дуже затягує, дуже великі фінансові проблеми", – розповідає майстриня Альона Легка.

Щоб швидше назбирати на операцію, зараз Альона виготовляє великодні прикраси. У планах також – пляжні сумки до літнього сезону.

майстриня з Сумщини творчістю збирає кошти синові на лікування
 
Общество
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