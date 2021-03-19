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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские биатлонисты с медалями в спринте

В Буковеле продолжается чемпионат Украины по биатлону.

Второй соревновательный день спринтов открывали мужчины, пишет biathlon.com.ua.

Лидерство после первого огневого рубежа захватил уроженец Сумщины Руслан Ткаленко, сумевший отстреляться чисто и хорошо показавший себя на лыжне. Надо отметить, что сегодня погода на стадионе в Буковеле была лучше вчерашней - ясный солнечный день и без сильного ветра, хотя временами, всё же, случались порывы. Поэтому чисто пройти оба огневых рубежа в итоге не удалось никому.

А призерами спринта стали участники, допустившие по два-три промаха. Тарас Лесюк ушёл на два штрафных круга на стрельбе лежа, но отработал точно стойку, и завоевал золото. Руслан Ткаленко на стрельбе стоя не закрыл сразу три мишени, но при этом уступил всего 11 секунд Тарасу. А глуховчанин Денис Насыко, также имеющий три промаха суммарных, проиграл почти полминуты победителю.

Вчерашний призёр суперспринта уроженец Сумщины Артем Тищенко сегодня вновь показал достаточно качественную стрельбу, но скоростью уступил более быстрым на лыжне коллегам, остановившись сегодня в шаге от призового места.

Спринт. Мужчины

1.  Тарас Лесюк  (2+0)  26:28,9

2.  Руслан Ткаленко  (0+3)  +10,8

3.  Денис Насыко  (1+2)  +28,7

4.  Артем Тищенко  (0+1)  +37,1

В женском спринте вчерашние лидеры суперспринта уроженка Сум Анастасия Меркушина и сумчанка Вита Семеренко сегодня вновь очутились на пьедестале. Выигравшая вчера бронзу Вита была безупречной на обоих рубежах и сегодня стала чемпионкой Украины в спринте. А Насте не покорились две мишени на стойке, но проиграла первому месту она всего 7,5 секунд.

После первого огневого рубежа были в борьбе за высокие места спринтерской гонки также Валя Семеренко, Александра Меркушина, Любовь Кипяченкова, Анна Скрипко, Валерия Дмитренко. Но выиграла борьбу за вакантное третье место на подиуме Елена Пидгрушная. Она не была сегодня такой быстрой, как мы привыкли ее видеть, ведь, в отличие от других спортсменок, вчера не стартовала и не имела возможности как следует «раскататься».

В пятницу на чемпионате Украины день перерыва в соревнованиях и состоится лишь официальная тренировка.

Спринт. Женщины

1.  Вита Семеренко   (0+0)  23:24,8

2.  Анастасия Меркушина  (0+2)  +7,5

3.  Елена Пидгрушная (0+2)  +28,8

5.  Валя Семеренко  (1+3)  +1:08,2

Спорт
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