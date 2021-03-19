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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:58295

В Сумах чиновники лесхозов сорвали заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС

Сегодня, 25 марта было сорвано заседание Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«На повестке дня были сверхважные вопросы жизнедеятельности региона, - прокомментировал глава облгосадминистрации Василий Хома. - Докладывать должны были первые лица Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, коммунального предприятия областного совета «Сумыоблагролес». Но прислали вместо себя или заместителей, или, например, главного лесничего».

Василий Хома подчеркнул, что такое отношение к своим функциональным обязанностям недопустимо: «Я еще могу понять, когда руководитель находится на больничном, или на самоизоляции в связи с подозрением на COVID-19. Но когда человек - на рабочем месте и не появляется на совещание такого уровня - это уже показатель исполнительской дисциплины».

Чиновник призвал всех должностных лиц области ответственно относиться к своим функциональным обязанностям и настаивает на проведении очередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в ближайшие дни. Участие в заседании должны принимать непосредственно члены областной комиссии ТЭБ и ЧС и первые лица учреждений, предприятий и организаций, сообщают на заседании.

Справка

Вопросы повестки дня, запланированные к заседанию Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 марта:

- О мерах по предотвращению и противодействию массовым пожарам лесов, торфяников и сельскохозяйственных угодий;

- О состоянии противопожарной защиты сельских населенных пунктов и содержание и обеспечение местных (добровольных) пожарных команд;

- Об обеспечении потребностей населения и отраслей экономики водными ресурсами в случае наступления маловодья.

Политика
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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