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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:50231

Понад 100 років: у Сумах може стати на одну пам’ятку архітектури більше

У Сумах може стати на одну пам’ятку більше, якщо її не зруйнують. Йдеться про будівлю на Горького, 12. Там серед промислових приміщень розташований будинок, в якому 100 років тому була церква.

Вулиця Горького, 12 – це сумська швейна фабрика "Спецодяг". За цією адресою значиться ще кілька фірм. Саме тут знаходиться будівля, яку захотіли сьогодні оглянути представники громадських організацій та обласної архітектури. На територію людей не пускали. Хоча, за публічною кадастровою картою, земля там комунальна, а не приватна, пише Суспільне.

Ось в такому стані старовинна будівля нині.
Суспільне Суми

Ось в такому стані старовинна будівля нині.

"Неподалік ми мешкаємо, і побачили те, що тут відбуваються роботи, візуально видно, що ця будівля – вона непроста. Видно, що це храм, і видно, що це храм старовинний і байдужим до цього бути просто неможливо. На будівлі є дата 1910 року, а також стало відомо, що це церква, яка була чинна до 1926 року", – говорить голова ГО "Центр духовної єдності та розвитку" Олена Колесник.

Представник Сумського духовенства Архієпископ Мефодій теж впевнений, що будівля старовинна.

у Сумах може стати на одну пам’ятку архітектури більше
Суспільне Суми

"Бачимо, що йде розбирання старовинних будівель. Тут не треба якихось історичних відомостей, видно на око, що це старовинні будівлі", – каже управитель Сумською єпархією ПЦУ Архієпископ Мефодій.

Є факти наведені, що до 26-го року розміщувалася автокефальна церква в цих спорудах. Кажуть, що навіть інші церкви мали відношення до цього, і католики використовували в свій час ці споруди.

у Сумах може стати на одну пам’ятку архітектури більше
Суспільне Суми

Скарги про те, що руйнують будинок, який можливо є пам’яткою, надійшли в обласний департамент архітектури.

"По цій земельній ділянці взагалі був поданий проєкт детального планування, виконкомом затверджений. Але він ще знаходиться в суді, його спростовують. Є рішення, поки суду немає, але є звернення визнати цей детальний план території, який не відповідає чинному законодавству, тому що він не враховував інтереси громади", – говорить директор обласного департаменту містобудування та архітектури Володимир Биков.

Науковець Олег Корнієнко каже, що тут частина історичного центру Сум.

"Ми знаходимося зараз на вулиці Суджанській, це одна з давніх магістральних вулиць ще козацького міста Суми, тобто 17-18 століття. У нас в Сумах залишилось не так багато історичних споруд, і вони, на превеликий жаль, перебувають в неналежному обліку і владі треба більше звертати уваги на їх збереження", – говорить історик Олег Корнієнко.

Інформаційних стендів щодо робіт, які тут проводять, Суспільне не знайшло. Люди, які не назвали своїх імен, а також чиї інтереси вони представляють, викликали поліцію.

Пізніше, в реєстрах журналісти Суспільного знайшли документ, виданий міською архітектурно-будівельною інспекцією, датований вереснем минулого року. За ним, фірма “Спецодяг” планує побудувати на місці колишньої фабрики житло. Яке? – невідомо.

у Сумах може стати на одну пам’ятку архітектури більше
Суспільне Суми

"Є тільки інформація, що об’єкт класу наслідків СС3, мабуть, якщо почались якісь роботи – це може бути через Київ вони отримали дозвіл. Бо такого класу наслідків об’єкти беруть дозволи тільки через Київський ДАБІ. СС3-клас – це група об’єктів, де в приміщенні перебуватиме понад 400 осіб", – розповів начальник міського управління архітектурно-будівельного контролю Микола Зігуненко.

Наразі представники громадських організацій готують звернення на ім’я міського голови з проханням призупинити роботи та спочатку визначити цінність будівлі, адже це може бути досі невідома пам’ятка архітектури.

Суспільне намагалось отримати коментар керівництва товариства "Спецодяг" щодо їхньої позиції про руйнування можливої пам’ятки. Директором фірми значиться Свистунов Віталій Миколайович. За номером, який вказаний як контактний в державному реєстрі, чоловік не представився і сказав, що керівництво відкоментує ситуацію завтра – 26 березня. Головний архітектор Сум Андрій Кривцов пообіцяв дати коментарі, коли офіційно отримає звернення від людей.

 
Общество
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