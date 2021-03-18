«Сумыоблэнерго» выявило кражу электроэнергии КП «Дорремстрой» Во время плановых проверочных работ в одной из трансформаторных подстанций, находящихся в обслуживании АО «Сумыоблэнерго», работники Общества обнаружили остановку прибора учета электроэнергии КП Сумского городского совета «Дорремстрой».

Причиной такой остановки стало влияние на счетчик высокочастотного излучателя (так называемой «пушки») - прибора, который используется для безучетного потребления электроэнергии.

В доступе к этой «пушке» представители КП «Дорремстрой» специалистам АО «Сумыоблэнерго» отказали. Поэтому на место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые зафиксировали отказ в доступе энергетиков к электрооборудованию.

По факту кражи электроэнергии составлен акт о нарушении. По итогам рассмотрения этого акта на заседании специальной комиссии потребителю - КП «Дорремстрой» - будет предоставлен счет на оплату неучтенной электроэнергии. В случае отказа оплатить этот счет, АО «Сумыоблэнерго» будет вынуждено обратиться в суд, сообщает пресс-служба предприятия.