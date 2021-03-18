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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:38328

"Красная" зона: в Минздраве объяснили, можно ли быть без маски на улице и в парках

В предыдущее постановление правительства внесены некоторые изменения относительно ношения масок

В Украине откорректировали принятые ранее правила ношения масок в "красной" карантинной зоне. Соответствующую информацию сообщили в Министерстве здравоохранения. На улицах в "красной" зоне разрешено ходить без маски.

Отныне жители регионов, в которых установлен самый высокий уровень карантина, могут находиться на улице, а также на территории парков без защитных масок (медицинских или изготовленных собственноручно) или респираторов. Представители Минздрава несколько изменили предыдущее постановление Кабмина, утвержденное еще 22 марта. Таким образом из перечня территорий общего пользования, где требуется наличие защитной маски на лице, "вычеркнуто" парки (скверы, ботанические сады) и улицы (площади, площади и т.п.). Для всех остальных мест, которые относятся к территориям общего пользования в соответствии с Законом Украины "О благоустройстве", требование относительно масок остается в силе.

Следует отметить, что в Минздраве сделали дополнительное уточнение. Требование относительно ношения масок (респираторов) должно выполняться при невозможности соблюдать социальную дистанцию между людьми. Минимальным расстоянием определен 1 метр.

Общество
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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