Поради поліції Сумщини щодо попередження крадіжок велосипедів З кожним роком кількість велосипедистів на дорогах області росте, так само як і зростає кількість крадіжок велосипедів.

Правоохоронці радять власникам велотранспорту з уважністю ставитись до збереження свого майна та приводять кілька порад для безпеки вашого велосипеда:

- ніколи не залишайте свій двоколісний транспорт без нагляду, навіть на хвилину, або коли ви не впевнені, що зможете за ним слідкувати – злодії можуть з легкістю скористатись такою необачністю;

- використовуйте замки з високим рівнем захисту – сучасні виробники радять сегментні або U-подібні замки; тросові замки використовуйте лише як додатковий захист;

- паркуйте велосипед у спеціально призначених для цього місцях, не залишайте його на малолюдних вулицях;

- ні в якому разі не лишайте веломашину на ніч будь-де за межами власного помешкання. Відкриті балкони, підвали, під’їзди, спільні коридори в багатоповерхівках не годяться для зберігання велобайку.

На перший погляд здається, що захист велосипеда від крадіжки – справа складна і клопітка. Але це не так. Пройде зовсім небагато часу і виконання всіх вищенаведених рекомендацій стане для вас нормальною практикою.

Відділ комунікації поліції Сумської області