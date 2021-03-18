В Сумах меняется расписание движения коммунального транспорта Служба движения КП «Электроавтотранс» меняет расписание движения некоторых троллейбусных и автобусных маршрутов.

Целью этих изменений называют повышение качества услуг по перевозке.

По новому графику с 26 марта (пятница) будут курсировать:

- троллейбусы №3, №4, №8, №16;

- автобусы №57 А и №62.

Расписание в печатном виде размещено на конечных и промежуточных остановках в обоих направлениях движения - «Аэропорт», «Железнодорожный вокзал», «Областная больница», «Покровская пл.», «ЦУМ».

В течение двух недель актуальные графики будут размещены на всех остановках указанных маршрутов. Также в кратчайшие сроки корректировки произойдет и на официальном сайте КП.