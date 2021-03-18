В Сумах дали 13 лет за убийство Белопольским отделом Сумской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 31-летнего мужчины, который лишил жизни своего знакомого.

Речь идет о событии, произошедшем 7 марта 2020 года в селе Луциковка Белопольского района. В частном доме мужчина обнаружил окровавленное тело своего 36-летнего брата без признаков жизни. Об указанный факт он безотлагательно сообщил в полицию.

В результате первоочередных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители за считанные часы установили и задержали мужчину, причастного к убийству. Как выяснилось, пострадавший накануне отдыхал в компании. Когда закончилось спиртное, он пошел за очередной бутылкой, однако к знакомым уже не вернулся. Не дождавшись выпивки, один из участников застолья пошел на поиски и нашел товарища дома. На этой почве между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Разъяренный гость сначала начал наносил хозяину дома удары деревянной палкой, а потом взял в руки топор. Пострадавший от полученных ранений скончался на месте происшествия.

Вместе с тем, обвиняемый отвечал в суде еще и за кражу имущества из частного дома.

По приговору Ковпаковского районного суда г. Сумы от 25 марта обвиняемого приговорили к 13 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 115 и ч. 3 ст. 185 УК Украины).