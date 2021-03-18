С пятницы возобновится движение троллейбусов по Троицкой в Сумах Как отметил и. о. директора КП «Электроавтотранс» Александр Перчаков, наличие у новых троллейбусов автономного хода, которого хватает на 15 км, позволяет с 26 марта возобновить движение «рогатых» по ул. Троицкая, где, из-за выхода из строя тяговой подстанции № 1, расположенной в сквере «Дружба», возникли проблемы с электропитанием троллеи.

«Вчера мы делали проверку автономного хода, чтобы запустить троллейбусы по маршрутам № 3 и № 4. Движение по этим маршрутам будет восстановлено благодаря автономному ходу. Все новые транспортные средства оборудованы видеонаблюдением, громкоговорителями, новейшей электроникой, системой кондиционирования и местами для подзарядки телефонов», - отметил Александр Перчаков.

Кроме того, на предприятии в мае истекает обучение первой группы водителей троллейбусов. 15 выпускников уже совсем скоро смогут ездить новыми транспортными средствами улицам Сум. До конца текущего года запланирован выпуск еще двух групп водителей, общее количество выпускников на конец года составит 45 человек.