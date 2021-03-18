Новые троллейбусы поедут по улицам Сум уже завтра КП «Электроавтотранс» в пятницу, 26 марта, выпустит на маршруты девять новых троллейбусов, приобретенных в рамках проектов «Городской общественный транспорт Украины» и «Обновление подвижного состава КП «Электроавтотранс» в г. Сумы».

Сейчас автопарк КП «Электроавтотранс» насчитывает 77 троллейбусов (с учетом новых девяти). Согласно договору - город до конца первого полугодия получит еще 10 таких транспортных средств.

«Для нормального транспортного сообщения густонаселенных районов нашего города необходимо минимум 100 троллейбусов. И тогда у нас останется необходимость «связать» частный сектор с центром города и другими частями города. Для этого у нас сейчас есть 30 автобусов, планируем по этой программе дополнительно закупить еще 20 единиц транспорта. Чтобы у нас было 100 троллейбусов, 50 автобусов - и тогда транспортная проблема в нашем городе будет решена где-то на 95%», - сказал мэр Сум Александр Лысенко.