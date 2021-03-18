Учні з Сумщини – серед переможців і призерів всеукраїнського конкурсу «Український сувенір» Всеукраїнський конкурс «Український сувенір» проведено в січні 2021 року Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. Участь у конкурсі взяли 577 учнів та учнівських колективів закладів позашкільної та загальної середньої освіти з 23 трьох областей України, а також родинні колективи різних вікових груп

У рамках конкурсу представлено творчі роботи, що відповідають визначенню «український сувенір» і є зразками традиційних і копіями стародавніх іграшок, дизайнерські вироби, сучасні саморобні іграшки і предмети вжитку. У роботах поєднуються національні художні та виховні традиції із елементами творчого мислення сучасних майстрів.

За рішенням журі, що днями було оприлюднене, перше місце у Всеукраїнському конкурсі «Український сувенір» здобули Аліса ДУБОВІК, вихованка обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, за творчу роботу «Лілії», керівник Світлана ОГНЄВА.

У числі переможців також Вероніка РУДЕНКО, вихованка Білопільського «Центру дитячої та юнацької творчості», за творчу роботу «Солом’яний символ Різдва», керівник Антоніна ТКАЧЕНКО; нжеліка ЄПИШКО, вихованка гуртка позашкільного закладу «Березівський центр дитячої та юнацької творчості» за творчу роботу «Різдвяний янгол», керівник Тетяна ПОКОТИЛО.

Друге місце за творчу роботу «Різдвяна мотанка» отримала Діана ПОКОТИЛО, вихованка Березівського центру дитячої та юнацької творчості, керівник Тетяна ПОКОТИЛО.

Третє місце здобули Анастасія ДІГТЯРЕНКО, вихованка Тростянецького закладу позашкільної освіти «Палац дітей та юнацтва», за творчу роботу «Лялька-мотанка», керівник Юлія МАРАХОВСЬКА. Анна КОЛОМІЄЦЬ, також вихованка Тростянецького закладу позашкільної освіти «Палац дітей та юнацтва», за творчу роботу «Господиня з яблуками», керівник Валентина КОВАЛЕНКО.

Довідково. Конкурс «Український сувенір» проводиться з метою виховання національного світогляду учнівської молоді через пізнання народного мистецтва; залучення молодого покоління до джерел і процесу творення українського народного мистецтва; сприяння налагодженню духовного контакту дитини та батьків через залучення їх до спільної творчості на традиційному ґрунті; стимулювання розвитку творчого пошуку, художнього смаку при виконанні креативних робіт з використанням традиційних матеріалів і технік; співпраці і обміну досвідом між осередками дитячої творчості, культурно-освітніми установами; популяризації дитячої художньої творчості через засоби масової інформації.