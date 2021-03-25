Сумской водоканал на период действия «красной» зоны меняет режим работы В связи с установлением на территории Сумщины красного уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 с 24 марта в Сумах действуют ограничения, предусмотренные Постановлением Кабинета Министров Украины от 17 февраля 2021 № 104.

Поскольку КП «Горводоканал» относится к объектам критической инфраструктуры, то стратегическое предприятие продолжает работать с обязательным соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

В частности, абонентский отдел сумского водоканала принимает потребителей при условии прохождения температурного скрининга, соблюдение социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты.

Решить большинство вопросов потребитель может дистанционно. Например, подать онлайн-заявку можно для ликвидации аварийных ситуаций, проверки качества воды, выполнения перерасчетов и поверки счетчиков воды, переоформления договора (смена собственника), получения результатов поверки, справки о наличии или отсутствии задолженности.

Контакты для обращений и получения консультаций:

- электронная почта для обращений callcentre-voda@ukr.net;

- телефонные номера для общения с потребителями и приема обращений: 700-156; 700-157; 700-158; 050-342-34-48; 050-342-31-38; 050-447-40-42; 067-576-10-56;

- номера мобильных телефонов, по которым можно оставить сообщение, используя мобильные приложения WhatsApp, Telegram или Viber: 050-307-63-97 или 067-548-20-78.

Важно: при подаче заявки обязательно указать контактный номер телефона, адрес или лицевой счет потребителя.

В случае невозможности решения имеющихся вопросов дистанционно горожане могут обратиться по адресу предприятия: ул. Белопольское шоссе, 9, кабинет №4 (понедельник-четверг с 7:30 до 16:30, пятница с 7:30 до 15:15, обеденный перерыв с 12:00 до 12:45).