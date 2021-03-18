Во Львове задержали преступников с Сумщины, которые травили, а затем грабили заробитчан

Установлено, что мужчины на территориях вокзалов Львова знакомились с гражданами, которые вернулись в Украину с заработков, входили в доверие, предлагали бесплатно подвезти к месту их назначения, а по дороге угощали алкоголем. В алкогольные напитки фигуранты заранее подмешивали лекарственный препарат, который при бесконтрольной дозе вызывает у человека отравление, затуманивает сознание, а при передозировке - приводит к развитию опасных патологий, асфиксии, коме и смерти. Когда пострадавший терял сознание, у него отбирали личные вещи и оставляли на обочине.
Предварительно установлено, что жертвами этой группы стали по меньшей мере 4 человека.
Сейчас продолжаются следственные действия. Всем участникам группы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
В ходе обысков по месту их жительства изъяты: автомобиль, мобильные телефоны и сим-карты, деньги в разных валютах (евро, гривны, злотые, белорусские рубли), алкогольные напитки, флаконы с медицинским препаратом и другие вещи, которые использовались для противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокуратурой совместно со следователями следственного управления Главного управления Национальной полиции во Львовской области, оперативное сопровождение - управление уголовного розыска Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает Пресс-служба Львовской областной прокуратуры.