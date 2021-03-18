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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:25208

Во Львове задержали преступников с Сумщины, которые травили, а затем грабили заробитчан

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры разоблачена группа из четырех жителей Сумской области за открытое хищение чужого имущества (ч.2 ст.187 УК Украины).

Установлено, что мужчины на территориях вокзалов Львова знакомились с гражданами, которые вернулись в Украину с заработков, входили в доверие, предлагали бесплатно подвезти к месту их назначения, а по дороге угощали алкоголем. В алкогольные напитки фигуранты заранее подмешивали лекарственный препарат, который при бесконтрольной дозе вызывает у человека отравление, затуманивает сознание, а при передозировке - приводит к развитию опасных патологий, асфиксии, коме и смерти. Когда пострадавший терял сознание, у него отбирали личные вещи и оставляли на обочине.

Предварительно установлено, что жертвами этой группы стали по меньшей мере 4 человека.

Сейчас продолжаются следственные действия. Всем участникам группы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе обысков по месту их жительства изъяты: автомобиль, мобильные телефоны и сим-карты, деньги в разных валютах (евро, гривны, злотые, белорусские рубли), алкогольные напитки, флаконы с медицинским препаратом и другие вещи, которые использовались для противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокуратурой совместно со следователями следственного управления Главного управления Национальной полиции во Львовской области, оперативное сопровождение - управление уголовного розыска Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает Пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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