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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:07332

На Сумщине поймали на взятке чиновника

90 тыс. грн «отката» за заключение договоров подряда - на Сумщине задержали чиновника городского совета.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды начальником одного из структурных подразделений Середина-Будской городского совета (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, указанный чиновник требовал у представителя фирмы 90 тыс. грн за заключение договоров на выполнение ремонтных работ. Сегодня, 25 марта, правоохранители задержали чиновника в порядке ст. 208 УПК Украины после получения оговоренной суммы. В настоящее время решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

Противоправную деятельность лица прекращено по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области и Следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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