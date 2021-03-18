В Шостке камеры видеонаблюдения помогли разоблачить магазинного вора Находясь в супермаркете в качестве посетителя, злоумышленник похитил оттуда бутылки коньяка стоимостью более 800 гривен.

О краже дорогостоящего алкоголя в полицию Шостки сообщила администрация одного из супермаркетов. Представитель магазина рассказал правоохранителям, что во время просмотра видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале заведения, они заметили посетителя, который похитил бутылку коньяка стоимостью более 800 гривен.

Проведя необходимые розыскные мероприятия, опираясь на видеоизображение с камер наблюдения, участковый офицер полиции быстро установил недобросовестного посетителя. Им оказался 19-летний житель Конотопа, который в Шостку приехал в гости. Его разыскали, он признался в содеянном. Свой поступок объяснил тем, что давно хотел попробовать такой напиток, однако денег на его приобретение было жалко. Похищенный напиток он выпил.

Относительно парня в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.