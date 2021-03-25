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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:5993

В Сумах серийного грабителя приговорили к 4 годам лишения свободы

Окружной прокуратурой г. Сумы поддержано публичное обвинение в отношении 46-летнего мужчину, который напал на прохожую.

Событие произошло в г. Сумы. В вечернее время женщина возвращалась домой. Уже у подъезда к ней подбежал неизвестный, зажал ей рот рукой и приказал отдать ему мобильный телефон. Опасаясь за свою жизнь, женщина отдала нападающему гаджет. Как выяснилось, до этого мужчина уже был 4 раза судим за кражи, грабежи и разбой.

В суде обвиняемый вину свою признал полностью, пояснил, что нужны были средства. По приговору суда он признан виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 186 УК Украины), сообщает Пресс-служба областной прокуратуры.

Право
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