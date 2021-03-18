В Сумах ищут пропавшего мужчину 22 марта перестал выходить на связь сумчанин Александр Кандыбин.

Об этом сообщает в Фейсбуке сумчанка Юлия Силка.

«Пропал человек. Кандыбин Александр. Не выходит на связь с 22.03.2021 г. Кто видел или что-то знает о нем позвоните 0953069419», - написала она.