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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:04154

Нацсовет вынес предупреждение сумскому каналу из-за ретрансляции «112 Украина»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания зафиксировал в эфире сумского канала ООО «ТРК «Видикон» ретрансляцию канала «112 Украина».

Регулятор объявил компании предупреждение по результатам проверки. Такое решение Нацсовет принял на заседании 25 марта.

«ТРК «ВИДИКОН» вещает в многоканальной телесети МХ-5 по двум лицензиям с логотипами «V» и «V Відікон».

Член Нацсовета Максим Оноприенко рассказал, что в июне 2020 года мониторинг регулятора зафиксировал признаки нарушений в деятельности телекомпании. А после внеплановой проверки было зафиксировано несоблюдение условий лицензии в части программной концепции.

В частности, была уменьшена доля собственных программ, и отсутствуют научно-просветительские программы. И соответственно был изменен формат вещания с информационно-просветительского на информационный.

Регулятор зафиксировал непредусмотренную лицензией ретрансляцию канала «112 Украина», синхронное размещение одних и тех же программ без указания копирайта.

«Сравнительный анализ записи эфира зафиксировал полную идентичность содержания и хронометража программ», - сказал Максим Оноприенко.

О факте ретрансляции, по его словам, свидетельствует размещения в эфире рекламных роликов, трансляции происходили с логотипом «112 Украина», который канал закрывал бегущей строкой.

В письме-объяснении, как сообщил член Нацсовета, лицензиат ссылался на то, что отношения с «112 Украина» урегулированы договором о совместном производстве передач. Соответсвенно ТРК «ВИДИКОН» принимает участие в финансировании этих программ, а ее партнер дает право на трансляцию.

Однако регулятор не нашел документов в подтверждение совместного производства: заявок на техническое производство, актов передачи работ, передачи прав на публичное сообщение и т.п.

Представитель компании сослался на карантин: «Многие наши сотрудники были на больничном и на удаленных работах. После введения карантина стало невозможно посещать столицу, поэтому мы нашли партнера, который предоставлял нам информацию о событиях в столице, в Украине и мире». Также он добавил, что компания в конце прошлого года прекратила ретрансляцию и разорвала договор со «112 Украина». Сейчас компания берет контент в Национальной ассоциации вещания на безвозмездной основе.

Члены Нацсовета отметили, что компания не обращалась к регулятору о временном отступлении от условий программной концепции. И призвали лицензиата исправить нарушения и дальше получить возможность отменить санкции, пишет Детектор медиа.

Общество
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