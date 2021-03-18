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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:41189

Сумские рыночники вынудили депутатов поддержать обращение об отмене запрета на работу непродовольственных рынков

Во время V сессии городского совета депутаты поддержали обращение предпринимателей к Президенту Украины и главе облгосадминистрации об отмене решения о запрете деятельности непродовольственных рынков, работающих под открытым небом, которое вступило в силу на период введения на территории Сумской территориальной громады «красной» зоны эпидемической опасности распространения COVID 19.

В обращении говорится следующее: «Мы, предприниматели Центрального рынка г. Сумы выражаем возмущение действиями Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которые приняли решение ввести в ночь на среду, 24 марта, на территории Сумской области запрет на работу непродовольственных рынков, работающих под открытым небом, ссылаясь на «красный» уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19».

Предприниматели отмечают, что прекращение работы непродовольственных рынков состоялось без предварительного уведомления, выплаты помощи, освобождения от арендной платы, в нарушение права на труд предпринимателей «Конституция Украины, в частности статья 43, которая гарантирует каждому право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается. Государство должно создать условия для полного осуществления гражданами права на труд. Вы оставили нас без средств существования, запретив деятельность непродовольственных рынков».

В обращении предприниматели требуют отменить запрет на торговлю непродовольственными товарами и Центральном рынке Сум на свежем воздухе и безотлагательно обратиться в Кабинет Министров Украины с требованием исключить из перечня запретов деятельности непродовольственных рынков (п. П. 9) п. 3-5 постановления КМУ от 9 декабря 2020 № 1236 «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-СoV-2».

Экономика
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