На Сумщине взяли под стражу вора, который на испытательном сроке совершил новое преступление По ходатайству Белопольского отдела Сумской окружной прокуратуры 30-летнему подозреваемому, который обокрал дачный дом, решением суда 22 марта избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой освобождения под залог в размере 180 тыс. грн.

Установлено, что мужчина в апреле 2019 года был осужден за кражу имущества, однако отделался условным сроком наказания. Однако в период испытательного срока, 28 декабря 2020 года, он совершил новое преступление. В 6 утра мужчина разбил окно дачного дома в с. Речки, залез внутрь, откуда похитил все ценные вещи и даже одежду.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилище) УК Украины. За содеянное ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.