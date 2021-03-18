Жительница Путивля зарезала сожителя Полиция задержала женщину, которая нанесла смертельные телесные повреждения своему сожителю.

Происшествие произошло 24 марта около 22.00 в г. Путивль. В полицию об этом сообщила сама правонарушительница, 42-летняя местная жительница.

Как выяснили правоохранители, прибывшие по вызову, после совместного распития алкогольных напитков между женщиной и ее 45-летним гражданским мужем возникла бытовая ссора. Сначала сожители эмоционально выясняли отношения, а потом женщина схватилась за нож и нанесла мужчине удар в область живота. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Сейчас женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Путивльские следователи решают вопрос о сообщениях ей о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и избрания ей меры пресечения.

За содеянное злоумышленницы грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.