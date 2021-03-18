Мэр Сум кинул на борьбу с безмасочниками еще 10 чиновников горсовета В Сумах дополнительно создали пять мобильных групп для контроля за соблюдением карантина.

В Сумах дополнительно создали пять мобильных групп по контролю за соблюдением требований действующего законодательства Украины о введении карантинных мероприятий на территории Сумской городской территориальной общины.

Согласно распоряжению городского головы Александра Лысенко в их состав включили работников десяти структурных подразделений: департамента коммуникаций и информационной политики, управления по хозяйственным и общим вопросам, управления стратегического развития города, отдела информационных технологий и компьютерного обеспечения, отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, отделов ведения Государственного реестра избирателей Заречного и Ковпаковского районов г. Сумы, отдела конкурсных торгов, архивного отдела, отдела по делам молодежи и спорта. Для каждой мобильной группы определили зону ответственности, где с гражданами проводить информационно-разъяснительную работу по соблюдению карантинных мероприятий, введенных на территории Сумской городской территориальной громады.

Напомним, с полуночи 24 марта Сумы вместе с областью относятся к «красной» зоны эпидемической опасности, в связи с чем введено соответствующие ограничения.