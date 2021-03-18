В Сумах уменьшилось количество заболеваний туберкулезом В Сумах течение 2020 года впервые выявлено 59 больных туберкулезом, в 2019 году - 110 больных.

Показатель общей заболеваемости - 22,3 на 100 тыс. населения, областной показатель - 32,9 на 100 тыс. Населения (по городу Сумы за 2019 - 41,4).

В 2020 году в Сумах заболеваемость среди детей отсутствует (за 2019 - 6 человек, показатель 15,3 на 100 тыс. населения), областной показатель 2020 года - 2,1 на 100 тыс. населения. Заболеваемость среди подростков – 1 (15,0 на 100 тыс. населения), что на уровне прошлого года, областной показатель 2020 года составляет 11,9 на 100 тыс. населения.

Заболеваемость туберкулезом органов дыхания по городу Сумы уменьшилась на 48,2%. Так, в 2020 году заболеваемость составляет 52 человека (19,7 на 100 тыс. населения), в 2019 году 101 человек - этот показатель составлял 38,0 на 100 тыс. населения (областной показатель в 2020 году - 30,5).

По сравнению с прошлым годом уменьшилась заболеваемость деструктивными формами туберкулеза. В 2020 году выявлено 17 больных с деструкцией в легких, показатель - 6,4 на 100 тыс. населения, в 2019 году - 31 больной, показатель - 11,7 на 100 тыс. Областной показатель заболевания деструктивной формой туберкулеза в 2020 году – 10,4 на 100 тыс. населения.

Смертность в 2019 году - 14 человек (5,3 на 100 000 населения).