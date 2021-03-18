21-летняя сумчанка устроила бордель с несовершеннолетними В Сумах полицейские разоблачили девушку, которая втянула в проституцию четырех несовершеннолетних.

В ходе следствия установлено, что 21-летняя сумчанка, воспользовавшись доверием четырех несовершеннолетних девушек в возрасте от 14 до 16 лет, втянула их в занятие проституцией с целью предоставления ими сексуальных услуг за денежное вознаграждение.

Сейчас сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следственного управления, отдела уголовного анализа ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры злоумышленнице уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 303 Уголовного кодекса Украины «Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.