Главой Совета ректоров Сумщины избран В.Ладыка Главой Совета ректоров Сумской области избран ректор Сумского национального аграрного университета Владимир Ладыка.

24 марта прошло заседание Совета ректоров высших учебных заведений Сумщины.

Ректор Сумского национального аграрного университета, новоизбранный глава Совета ректоров высших учебных заведений Сумской области Владимир Ладыка поблагодарил за доверие и отметил, что приоритетной задачей для него является обеспечение синергии всех высших учебных заведений Сумщины. Именно такая коммуникация между учреждениями позволит эффективно использовать научно-педагогический потенциал и материально-технические ресурсы для решения образовательно-научных потребностей области образования и социально-экономических проблем области.

Среди основных задач Совета - изучение и прогнозирование потребностей региона в специалистах определенного уровня квалификации и профиля подготовки, а также определение приоритетных направлений подготовки и специальностей, необходимых для динамичного социально-экономического развития области.

Справка

В Сумской области функционируют шесть высших учебных заведений, где обучается более 21 000 студентов. Статус национального имеют 2 университета - Сумской национальный аграрный университет и Глуховский национальный педагогический университет имени А. Довженко. Подготовка специалистов осуществляется по 82 направлениям и 32 отраслям знаний.