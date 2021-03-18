24 марта прошло заседание Совета ректоров высших учебных заведений Сумщины.
Ректор Сумского национального аграрного университета, новоизбранный глава Совета ректоров высших учебных заведений Сумской области Владимир Ладыка поблагодарил за доверие и отметил, что приоритетной задачей для него является обеспечение синергии всех высших учебных заведений Сумщины. Именно такая коммуникация между учреждениями позволит эффективно использовать научно-педагогический потенциал и материально-технические ресурсы для решения образовательно-научных потребностей области образования и социально-экономических проблем области.
Среди основных задач Совета - изучение и прогнозирование потребностей региона в специалистах определенного уровня квалификации и профиля подготовки, а также определение приоритетных направлений подготовки и специальностей, необходимых для динамичного социально-экономического развития области.
Справка
В Сумской области функционируют шесть высших учебных заведений, где обучается более 21 000 студентов. Статус национального имеют 2 университета - Сумской национальный аграрный университет и Глуховский национальный педагогический университет имени А. Довженко. Подготовка специалистов осуществляется по 82 направлениям и 32 отраслям знаний.