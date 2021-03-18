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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:09564

В Сумах прохожий спас женщину и собаку, провалившихся под лед (видео)

Жительница Сум разыскала мужчину, который спас женщину и ее собаку от смерти, разместив пост в соцсетях. На него откликнулись десятки людей и загадочного супермена наконец-то нашли.

О том, какой была встреча — 24 марта говорится в сюжете ТСН.

С охапкой воздушных шариков Мария шла знакомиться со своим спасителем. Ведь парень, который спас ее, даже не сказал как его зовут.

В тот день, рассказывает Мария, с лабрадором Рафаэлем гуляли у реки. Неожиданно пес увидел свою подружку — и бросился на лед. Посреди реки — провалился.

Без раздумий женщина бросилась за Рафом, но та же участь постигла и ее.

Утопающую собаку с моста увидел Александр и тут же бросился на помощь. Тогда он еще не знал, что спасать придется еще и человека.

Мария уже мысленно прощалась с жизнью, как вдруг увидела перед собой молодого парня. Как оказалась на берегу — не помнит. Кто-то вызвал полицию и она отвезла женщину домой. Когда Мария пришла в себя, начала искать спасителя, о котором знала только то, что он работает в ресторане. Благодаря соцсети за несколько часов люди собрали на незнакомца целое досье.

Зная что парень очень скромный, Мария договорилась с его коллегами что придет к нему на работу. Руководство ресторана до последнего держало все в тайне. Весь коллектив собрали якобы на совещание.

23-летний Александр Алексеев, работает здесь около года. Говорит, в тот день гулял с девушкой и бросился в воду не раздумывая.

Коллеги говорят — парень очень положительный, но неразговорчивый. О его поступке узнали из соцсетей и очень гордятся.

После купания в ледяной воде Мария заболела бронхитом. Но счастлива, что жива. И уже планирует, как вскоре будет праздновать свой 69-й день рождения с Рафаэлем и их спасителем Александром.

Общество
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