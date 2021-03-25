На Сумщине 55403 случаев заболевания COVID-19 По состоянию на 25 марта в Сумской области 55403 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 613 человек (Белопольский район – 29, Бурынский район - 14, Великописаревский район - 5, Глухов – 18, Глуховский район - 1, Конотоп – 11, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 5, Кролевецкий район - 89, Лебедин - 2, Лебединский район - 2, Недригайловский район - 11, Ахтырка - 60, Ахтырский район - 12, Путивльский район - 32, Ромны – 16, Роменский район - 33, Сумы - 216, Сумской район – 24, Ямпольский район - 32).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 780 летальных случая, из них за минувшие сутки - 9 (Глухов - 2, Конотоп - 1, Конотопский район - 1, Кролевецкий район - 1, Сумы - 4).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 48739 человек, из них за минувшие сутки - 149 (Белопольский район - 1, Бурынский район – 17, Великописаревский район - 2, Глухов - 2, Конотоп – 11, Краснопольский район - 4, Кролевецкий район – 14, Липоводолинский район - 2, Ахтырка - 1, Ахтырский район - 1, Путивльский район - 7, Ромны - 3, Сумы - 44, Сумской район - 7, Шостка - 5, Шосткинский район - 1, Ямпольский район - 27).