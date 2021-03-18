На Сумщине заболели коронавирусом 613 человек, вакцинировались 907 На утро 25 марта в Сумской области уже 55403 случая заболевания COVID-19.

За среду добавилось 613. Выздоровело 149 человек, - всего 48739. Умерло 9, - всего 780. Лечатся 5884.

В Украине 16669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 786 детей и 446 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 4838 человек; летальных случаев - 362; выздоровели - 6748 человек; осуществлено тестирований за сутки - 128 615 (в том числе методом ПЦР - 57818, методом ИФА - 22950, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47847).

За все время пандемии в Украине заболело - 1596575 человек; выздоровели - 1283020 человек; летальных исходов - 31 135; проведения ПЦР-тестов - 7836049.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.

18561 человека привито против COVID-19 за сутки 24 марта 2021 в Украине. 155587 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 18 561 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

- г. Киев - 1267 случаев / 1750 прививок;

- Винницкая область - 772 случая / 1160 прививок;

- Волынская область - 349 случаев / 270 прививок;

- Днепропетровская область - 892 случая / 1610 прививок;

- Донецкая область - 778 случаев / 340 прививок;

- Житомирская область - 1136 случаев / 730 прививок;

- Закарпатская - 668 случаев / 490 прививок;

- Запорожская область - 488 случаев / 620 прививок;

- Ивано-Франковская область - 512 случаев / 784 прививки;

- Киевская область - 872 случая / 1290 прививок;

- Кировоградская область - 184 случая / 380 прививок;

- Луганская область - 141 случай / 280 прививок;

- Львовская область - 1032 случая / 1030 прививок;

- Николаевская область - 377 случаев / 690 прививок;

- Одесская область - 1235 случаев / 470 прививок;

- Полтавская область - 521 случай / 840 прививок;

- Ривненская область - 626 случаев / 550 прививок;

- Сумская область - 613 случаев / 907 прививок;

- Тернопольская область - 531 случай / 870 прививок;

- Харьковская область - 918 случаев / 350 прививок;

- Херсонская область - 168 случаев / 1000 прививок;

- Хмельницкая область - 989 случаев / 250 прививок;

- Черкасская область - 509 случаев / 1000 прививок;

- Черновицкая область - 543 случая / 320 прививок;

- Черниговская область - 548 случаев / 580 прививок.