Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:17288

На Сумщине заболели коронавирусом 613 человек, вакцинировались 907

На утро 25 марта в Сумской области уже 55403 случая заболевания COVID-19.

За среду добавилось 613. Выздоровело 149 человек, - всего 48739. Умерло 9, - всего 780. Лечатся 5884.

В Украине 16669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 786 детей и 446 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 4838 человек; летальных случаев - 362; выздоровели - 6748 человек; осуществлено тестирований за сутки - 128 615 (в том числе методом ПЦР - 57818, методом ИФА - 22950, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47847).

За все время пандемии в Украине заболело - 1596575 человек; выздоровели - 1283020 человек; летальных исходов - 31 135; проведения ПЦР-тестов - 7836049.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.

18561 человека привито против COVID-19 за сутки 24 марта 2021 в Украине. 155587 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 18 561 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

- г. Киев - 1267 случаев / 1750 прививок;

- Винницкая область - 772 случая / 1160 прививок;

- Волынская область - 349 случаев / 270 прививок;

- Днепропетровская область - 892 случая / 1610 прививок;

- Донецкая область - 778 случаев / 340 прививок;

- Житомирская область - 1136 случаев / 730 прививок;

- Закарпатская - 668 случаев / 490 прививок;

- Запорожская область - 488 случаев / 620 прививок;

- Ивано-Франковская область - 512 случаев / 784 прививки;

- Киевская область - 872 случая / 1290 прививок;

- Кировоградская область - 184 случая / 380 прививок;

- Луганская область - 141 случай / 280 прививок;

- Львовская область - 1032 случая / 1030 прививок;

- Николаевская область - 377 случаев / 690 прививок;

- Одесская область - 1235 случаев / 470 прививок;

- Полтавская область - 521 случай / 840 прививок;

- Ривненская область - 626 случаев / 550 прививок;

- Сумская область - 613 случаев / 907 прививок;

- Тернопольская область - 531 случай / 870 прививок;

- Харьковская область - 918 случаев / 350 прививок;

- Херсонская область - 168 случаев / 1000 прививок;

- Хмельницкая область - 989 случаев / 250 прививок;

- Черкасская область - 509 случаев / 1000 прививок;

- Черновицкая область - 543 случая / 320 прививок;

- Черниговская область - 548 случаев / 580 прививок.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 55403 случаев заболевания COVID-19
Сегодня 08:38
Семирічна Маша заново вчиться ходити: потрібні кошти на тривалу реабілітацію
23.03.2021 14:54
Ростика Кібець врятує трансплантація кісткового мозку: терміново потрібна допомога
21.03.2021 19:01
На Сумщині встановлено весняно-літню заборону на промислове та любительське рибальство
Сегодня 08:24
На Сумщине заболели коронавирусом 613 человек, вакцинировались 907
Сегодня 08:17
Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины
Сегодня 08:10
Сумчани можуть стати частиною Всесвітньої кампанії зі збереження планети та її ресурсів
Сегодня 08:03
Сумские бойцы с медалями Кубка Украины по грэпплингу
Сегодня 08:00
На Сумщине провели обыски в рамках дела по "распилу" дорожных денег
Вчера 17:24
В Госгеокадастре назвали стоимость земли на Сумщине после открытия рынка
Вчера 17:09
На Сумщине прокуратура добилась возвращения колледжу помещения в 256 кв. м
Вчера 16:57
На Соборной сумчанку ранил камень с фасада
Вчера 16:54
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Інновації – основна ідея Тростянецької громади
Вчера 15:22
НАШ КРАЙ: Недра - это ресурс, которым должна распоряжаться громада
Вчера 11:19
Сумщина в «червоній» зоні: що заборонено і що дозволено обласною комісією
23.03.2021 19:40
Поліція інформує: на території Сумської області запроваджуються посилені карантинні заходи
23.03.2021 17:47
Кому доверить уход за своей кожей
23.03.2021 16:08
Заболеваемость коронавирусом растет: Сумщина уже «красная»
22.03.2021 19:17
Деркач опубликовал новую запись из кабинета Порошенко
22.03.2021 17:30
Renault Sandero Stepway - что можно сказать об автомобиле
21.03.2021 19:12
Головна інфекціоністка Сумщини розповіла, як боротися з коронавірусом
21.03.2021 08:32
Як земельна реформа допоможе захистити ліси, водойми та заповідні території Сумщини
19.03.2021 16:28
Старт оздоровлення дітей пільгових категорій у Сумах
19.03.2021 10:21
Топ-5 способов выглядеть стильно в период межсезонья
18.03.2021 19:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.