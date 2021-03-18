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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:48580

В Сумах пострадавший в ДТП догнал виновника (видео)

Три протокола составили патрульные на водителя, который совершил ДТП, покинул место происшествия, а затем еще и употреблял алкогольные напитки.

ДТП произошло на улице Герасима Кондратьева. Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, не придерживаясь бокового интервала, допустил столкновение с автомобилем Ford Transit, водитель которого двигался во встречном направлении. Совершив ДТП, мужчина и не думал останавливаться. Он просто поехал дальше. Поэтому водитель автомобиля Ford последовал за ним. Остановил беглеца он аж на улице Супруна, заблокировав его дальнейшее движение. Гражданин также сообщил о происшествии на линию 102.

Прибыв на место происшествия, патрульные установили участников события и сразу же обнаружили признаки алкогольного опьянения у водителя Chevrolet. Ответ 34-летнего водителя был довольно простой: «Да, пил, но уже после ДТП. Так сказать, стресс снимал».

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался и на месте остановки, и в учреждении здравоохранения. Патрульные составили на него три административных материала:

- ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП;

- ст. 122-4 (Оставление место совершения ДТП) КоАП;

- ч. 4 ст. 130 (Употребление лицом, управляющим транспортным средством, после ДТП с его участием алкоголя) КоАП.

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