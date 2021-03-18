Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:24225

На Сумщине провели обыски в рамках дела по "распилу" дорожных денег

Чиновники Киевщины, Черниговщины и Сумщины "нагрели руки" на ремонте дорог, считают в полиции.

Они завысили цены стройматериалов, стоимость и объем выполненных работ. Всего на ремонт дорог якобы было потрачено 15 млн грн.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"В течение 2019-2020 годов одно из государственных предприятий по результатам проведенных тендерных процедур на электронной площадке "ProZorro" заключило ряд договоров на выполнение работ по текущему среднему и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения. При этом еще на стадии подготовки тендерных процедур ожидаемая стоимость предмета закупки указывалась завышенная, а публичные закупки проводились в условиях ложной конкуренции", - сказано в сообщении.

В Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях полицейские провели обыски и изъяли документацию о работах на сумму свыше 15 млн грн.

Производство расследуют по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 15 смертей от коронавируса за сутки
Сегодня 08:41
Семирічна Маша заново вчиться ходити: потрібні кошти на тривалу реабілітацію
Вчера 14:54
Ростика Кібець врятує трансплантація кісткового мозку: терміново потрібна допомога
21.03.2021 19:01
На Сумщине провели обыски в рамках дела по "распилу" дорожных денег
Сегодня 17:24
В Госгеокадастре назвали стоимость земли на Сумщине после открытия рынка
Сегодня 17:09
На Сумщине прокуратура добилась возвращения колледжу помещения в 256 кв. м
Сегодня 16:57
На Соборной сумчанку ранил камень с фасада
Сегодня 16:54
Что запретила горкомиссия ТЭБ и ЧС из-за «красной» зоны в Сумах?
Сегодня 16:23
Кабмин отказался от повышения тарифа на электроэнергию для населения с 1 апреля
Сегодня 15:54
Персонал Сумского пограничного отряда начал вакцинацию от COVID-19
Сегодня 15:50
Ахтырская полиция разыскивает мошенницу, которая выманила у пенсионерки 75 000 гривен
Сегодня 15:49
Криминального авторитета на Сумщине взяли под стражу
Сегодня 15:39
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Інновації – основна ідея Тростянецької громади
Сегодня 15:22
НАШ КРАЙ: Недра - это ресурс, которым должна распоряжаться громада
Сегодня 11:19
Сумщина в «червоній» зоні: що заборонено і що дозволено обласною комісією
Вчера 19:40
Поліція інформує: на території Сумської області запроваджуються посилені карантинні заходи
Вчера 17:47
Кому доверить уход за своей кожей
Вчера 16:08
Заболеваемость коронавирусом растет: Сумщина уже «красная»
22.03.2021 19:17
Деркач опубликовал новую запись из кабинета Порошенко
22.03.2021 17:30
Renault Sandero Stepway - что можно сказать об автомобиле
21.03.2021 19:12
Головна інфекціоністка Сумщини розповіла, як боротися з коронавірусом
21.03.2021 08:32
Як земельна реформа допоможе захистити ліси, водойми та заповідні території Сумщини
19.03.2021 16:28
Старт оздоровлення дітей пільгових категорій у Сумах
19.03.2021 10:21
Топ-5 способов выглядеть стильно в период межсезонья
18.03.2021 19:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.