В Госгеокадастре назвали стоимость земли на Сумщине после открытия рынка В Госгеокадастре считают, что разброс цен на землю в регионах будет весьма существенным.

Цена зависит от конкуренции за участок и возможности изменения его назначения. Средний показатель нормативной денежной оценки земли в Сумской области составляет 1370 долларов США за гектар.

Специалисты Госгеокадастра подсчитали, какой может быть прогнозная стоимость земли сельхозназначения для выращивания сельскохозяйственных культур после введения рынка земли с 1 июля 2021 года.

Области с самой дешевой землей, по прогнозу ведомства, Черкасская 1875-2500 долларов США за гектар; Черновицкая 1850-2470 долларов США за гектар; Харьковская 1845-2460 долларов США за гектар; Кировоградская 1770-2360 долларов США за гектар; Донецкая 1725-2300 долларов США за гектар.

Области с самой дорогой землей Житомирская 11100-11590 долларов США за гектар; Львовская 11200-11600 долларов США за гектар; Волынская 11215-11620 долларов США за гектар; Ровенская 11220-11630 долларов США за гектар; Черниговская 11340-11760 долларов США за гектар.

Со справочником показателей нормативно-денежной оценки сельскохозяйственных угодий в Украине на 1 января 2021 можно ознакомиться по ссылке: https://land.gov.ua/info/dovidnyk-pokaznykiv-normatyvnoi-hroshovoi-otsinky-silskohospodarskykh-uhid-v- ukraini-stanom-na-01-01-2019 /.