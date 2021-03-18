На Сумщине прокуратура добилась возвращения колледжу помещения в 256 кв. м По иску Шосткинской местной прокуратуры решением Хозяйственного суда Сумской области от 22 марта признаны недействительными внесены изменения в договор аренды государственного имущества.

Как следствие - помещение учебного корпуса площадью 256 кв. м и стоимостью около 1 млн грн будет возвращено колледжу.

Установлено, что в 2017 году часть помещения учебного корпуса, находящегося на балансе профессионально-педагогического колледжа Глуховского национального педагогического университета имени Александра Довженко, передано предприятию для размещения торгового объекта по продаже непродовольственных товаров. Поэтому 256 кв. м помещения учебного корпуса используется не по образовательному назначению. Однако, действующим законодательством предусмотрено, что объекты образования и науки, финансируемой из бюджета, не подлежат приватизации, перепрофилированию или использованию не по назначению. Поэтому прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском, сообщает Пресс-служба областной прокуратуры.