На Соборной сумчанку ранил камень с фасада Об этом написала в Фейсбуке сумчанка Наталия Гордий.

«Хочу поделиться историей моей прогулки с ребёнком, которая могла стоить мне или ребёнку жизни.

Я очень люблю прогуливаться с малышом по Соборной г. Сумы, и сегодня было не исключение.

Гуляя сегодня с коляской по нашей центральной улице, мне в лицо с фасада влетел камень и развез на виске кожу.

А если бы я чуть замедлила шаг и это был маленький ребенок?! Какие были бы последствия!

Там очень хилые крыши, фасады. Очень опасная зона. И теперь понимаю, что лучше для прогулки выбирать другие места.

Пожалуйста, Александр Лысенко, обратите на это внимание, так как на моем месте, мог бы оказать любой.

Теперь мне стало страшно за свою семью и другие семьи нашего города, которые могут прогуливаться по Соборной(:», - написала сумчанка.

Напомним: мэр Сум уже 8-й год пытается заставить подчиненных решить проблему с аварийными фасадами, но те не спешат…