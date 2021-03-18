Что запретила горкомиссия ТЭБ и ЧС из-за «красной» зоны в Сумах? Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предупреждает об ограничениях, которые будут действовать в Сумах в период действия красного уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

Так, запрещается пребывание на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Осуществление перевозок пассажиров на городских маршрутах, разрешается только в количестве мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства, определенная в регистрационных документах на такое транспортное средство; легковыми автомобилями - не более пяти человек без учета детей в возрасте до 14 лет.

Решением комиссии от 24 марта на руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности возложена задача принять меры по обеспечению соблюдения ограничительных противоэпидемических мероприятий, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236 «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 »(в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 22 марта 2021 № 230).

Департамента коммуникаций и информационной политики поручено информировать через средства массовой информации об эпидемической ситуации и осуществляемые противоэпидемические мероприятия на территории Сумской городской территориальной общины и проводить разъяснительную работу среди религиозных конфессий по соблюдению противоэпидемических требований, соблюдение масочного режима при проведении религиозных мероприятий.

Сумское управление Главного управления Держпродспоживслужбы в Сумской области должно усилить государственный надзор (контроль) за соблюдением санитарного законодательства и осуществлением противоэпидемических мероприятий, строго соблюдать запретов установленных мораторием на проведение проверок субъектов хозяйствования.

Главному управлению Национальной полиции в Сумской области, Управлению патрульной полиции в Сумской области Департамента патрульной полиции необходимо совместно с представителями городского совета обеспечить усиление контроля за соблюдением требований постановления Кабинета министров Украины № 1236 от 9 декабря 2020 (с изменениями) о запрете пребывания на территориях общего пользование без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, контролировать выполнение противоэпидемических требований при осуществлении пассажирских перевозок.

Руководителям управления здравоохранения, правового управления, отдела торговли, быта и защиты прав потребителей поручено подготовить предложения исполнительному комитету об обращении в Сумской областной и Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно возможности изменения уровней эпидемической опасности, связанной с распространением острой респираторной болезни COVID-19, на территории территориальных общин Сумской области по результатам оценки соответствующих признаков эпидемической опасности и о разрешении работы рынков по продаже непродовольственной группы товаров.