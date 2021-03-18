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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Кабмин отказался от повышения тарифа на электроэнергию для населения с 1 апреля

Кабинет министров сохранит тариф на электроэнергию для населения после 1 апреля на уровне 1,68 грн за кВт-ч.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, открывая заседание правительства.

"Сегодня мы принимаем решение о том, что цена на электроэнергию для украинцев остается без изменений – то есть 1,68 грн за кВт-ч. Государственная компания "Энергоатом" продолжит поставлять электроэнергию для людей по льготной цене", – сказал премьер.

"В то же время мы разрешили "Энергоатому" полноценно работать на рынке, что даст возможность получать необходимые средства для ремонтов модернизации и безопасного функционирования наших атомных станций", – добавил Шмыгаль.

Как уточнили в пресс-службе Министерства энергетики по итогам заседания Кабмина, указанные изменения утверждены постановлением Кабинета министров "О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии".

Минэнерго отмечает, что в дальнейшем будут проанализированы варианты дальнейшего ценообразования на рынке электроэнергии для населения. Для этого готовится цифровая система, которая поможет государству защищать уязвимых потребителей.

В министерстве напомнили, что более 90% этого действующего конечного тарифа для населения составляет плата за передачу, распределение и поставку электроэнергии.

"Соответственно, только 15 копеек из 1,68 грн идет на оплату произведенной НАЭК "Энергоатом" электроэнергии, получаемой бытовыми потребителями. Это значительно ниже цены, которую платят коммерческие потребители", – подчеркивается в сообщении

Также принято постановление уточняет порядок применения единой фиксированной цены на электроэнергию для населения. В частности, документ четко определяет категории потребителей и цели потребления электроэнергии, для которых действует фиксированная цена. Кроме того, постановление устанавливает коэффициенты расчета цены при наличии двух или трехзонного счетчика. Ранее эти вопросы регламентировались постановлением НКРЭКУ.

"О сужении категорий потребителей не идет: наоборот, к коллективным бытовым потребителям с льготной ценой и возможностью установки дифференцированного тарифа добавляются жители общежитий", – сказано в сообщении.

Кроме того, постановление отменяет требование о предельной цене покрытия себестоимости электроэнергии для ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго". Это позволит указанным предприятиям обеспечить в течение действия ПСО продажу электроэнергии "Гарантированному покупателю" в объемах, необходимых для покрытия потребностей бытовых потребителей.

Как сообщалось, 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составляет 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления.

Очередное повышение тарифов было возможно уже с 1 апреля, но Шмыгаль ранее отмечал, что правительство надеется воздержаться от такого шага, хотя он все-равно возможен в будущем.

Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.

Экономика
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