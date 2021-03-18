Персонал Сумского пограничного отряда начал вакцинацию от COVID-19

Сегодня, 24 марта, в Сумском пограничном отряде начато вакцинацию персонала от COVID-19.

Мероприятие состоялось при участии врачей мобильной бригады управления здравоохранения Сумской областной государственной администрации.

На первом этапе вакцинировались 40 военнослужащих и работников отряда. Прививки проведения препаратом COVISHIELD (Oxford / AstraZeneca).

Перед прививкой все дали согласие на вакцинацию, личному составу провели необходимый осмотр, а также были измерены температура и давление.

Как отметила начальник службы здравоохранения Сумского пограничного отряда лейтенант медицинской службы Алина Калашник, мероприятия по проведению санитарно-просветительской работы среди персонала отряда о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции будут продолжаться, ведь лучше предотвратить болезнь, чем потом ее лечить.