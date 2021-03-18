Ахтырская полиция разыскивает мошенницу, которая выманила у пенсионерки 75 000 гривен Пенсионерка из Ахтырки, перечислив на банковский счет неизвестной женщины кругленькую сумму, якобы на лечение травмированной дочерью женщины, впоследствии выяснила, что попала в мошенническую ловушку и сообщила о преступлении в полицию.

Днем в Ахтырский районный отдел полиции с заявлением о преступлении обратилась жительница районного центра, и сообщила, что ее мать стала жертвой преступления. Правоохранителям, которые прибыли по вызову, 82-летняя потерпевшая рассказала, что ей на мобильный телефон позвонила неизвестная, назвавшаяся дочерью, и с плачем в трубку сообщила, что где-то в магазине во время конфликта травмировала женщину и разбила ее дорогой телефон. Теперь на лечение пострадавшей нужна большая сумма денег, и телефон новый ей тоже придется купить.

Поэтому «дочка» попросила старушку «перечислить все деньги, что есть», на указанные ею банковские счета. Пенсионерка, найдя дома дочкин тайник с деньгами, взяла их, вызвала такси, и желая спасти от неприятностей родного ребенка, отправилась к ближайшему банковскому терминалу. Попросив случайного встречного помочь ей перечислить деньги на счет «дочки», женщина совершила банковскую операцию. Впоследствии, овладев собой, пенсионерка, пообщавшись с настоящей дочерью, выяснила, что попала в ловушку преступников.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство и принимают все необходимые меры для установления личности аферистки и места ее нахождения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.