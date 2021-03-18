Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:49300

Ахтырская полиция разыскивает мошенницу, которая выманила у пенсионерки 75 000 гривен

Пенсионерка из Ахтырки, перечислив на банковский счет неизвестной женщины кругленькую сумму, якобы на лечение травмированной дочерью женщины, впоследствии выяснила, что попала в мошенническую ловушку и сообщила о преступлении в полицию.

Днем в Ахтырский районный отдел полиции с заявлением о преступлении обратилась жительница районного центра, и сообщила, что ее мать стала жертвой преступления. Правоохранителям, которые прибыли по вызову, 82-летняя потерпевшая рассказала, что ей на мобильный телефон позвонила неизвестная, назвавшаяся дочерью, и с плачем в трубку сообщила, что где-то в магазине во время конфликта травмировала женщину и разбила ее дорогой телефон. Теперь на лечение пострадавшей нужна большая сумма денег, и телефон новый ей тоже придется купить.

Поэтому «дочка» попросила старушку «перечислить все деньги, что есть», на указанные ею банковские счета. Пенсионерка, найдя дома дочкин тайник с деньгами, взяла их, вызвала такси, и желая спасти от неприятностей родного ребенка, отправилась к ближайшему банковскому терминалу. Попросив случайного встречного помочь ей перечислить деньги на счет «дочки», женщина совершила банковскую операцию. Впоследствии, овладев собой, пенсионерка, пообщавшись с настоящей дочерью, выяснила, что попала в ловушку преступников.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство и принимают все необходимые меры для установления личности аферистки и места ее нахождения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 15 смертей от коронавируса за сутки
Сегодня 08:41
Семирічна Маша заново вчиться ходити: потрібні кошти на тривалу реабілітацію
Вчера 14:54
Ростика Кібець врятує трансплантація кісткового мозку: терміново потрібна допомога
21.03.2021 19:01
На Сумщине прокуратура добилась возвращения колледжу помещения в 256 кв. м
Сегодня 16:57
На Соборной сумчанку ранил камень с фасада
Сегодня 16:54
Что запретила горкомиссия ТЭБ и ЧС из-за «красной» зоны в Сумах?
Сегодня 16:23
Кабмин отказался от повышения тарифа на электроэнергию для населения с 1 апреля
Сегодня 15:54
Персонал Сумского пограничного отряда начал вакцинацию от COVID-19
Сегодня 15:50
Ахтырская полиция разыскивает мошенницу, которая выманила у пенсионерки 75 000 гривен
Сегодня 15:49
Криминального авторитета на Сумщине взяли под стражу
Сегодня 15:39
Правоохранители взялись за Жабу из окружения Леры Сумского
Сегодня 15:32
Компания главы Сумского облсовета получила 20 соток земли под застройку без аукциона
Сегодня 15:08
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Інновації – основна ідея Тростянецької громади
Сегодня 15:22
НАШ КРАЙ: Недра - это ресурс, которым должна распоряжаться громада
Сегодня 11:19
Сумщина в «червоній» зоні: що заборонено і що дозволено обласною комісією
Вчера 19:40
Поліція інформує: на території Сумської області запроваджуються посилені карантинні заходи
Вчера 17:47
Кому доверить уход за своей кожей
Вчера 16:08
Заболеваемость коронавирусом растет: Сумщина уже «красная»
22.03.2021 19:17
Деркач опубликовал новую запись из кабинета Порошенко
22.03.2021 17:30
Renault Sandero Stepway - что можно сказать об автомобиле
21.03.2021 19:12
Головна інфекціоністка Сумщини розповіла, як боротися з коронавірусом
21.03.2021 08:32
Як земельна реформа допоможе захистити ліси, водойми та заповідні території Сумщини
19.03.2021 16:28
Старт оздоровлення дітей пільгових категорій у Сумах
19.03.2021 10:21
Топ-5 способов выглядеть стильно в период межсезонья
18.03.2021 19:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.