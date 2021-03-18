На Сумщине полиция устанавливает обстоятельства повреждения памятников на одном из кладбищ Событие произошло в пгт Недригайлов. В полицию обратился депутат поселкового совета и сообщил о том, что на местном кладбище неизвестные повредили памятники.

Предварительно установлено, что во время уборки территории кладбища работники фирмы, проводившей вырубку аварийно-опасных деревьев, нарушили правила безопасности во время выполнения работ, что и привело к падению деревьев на памятники и ограды, чем вызвали их повреждение.

По данному факту следователи уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 272 «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.