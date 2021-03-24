На Сумщине будут судить руководителя КП за служебную халатность

По данным следствия, зная об отсутствии на предприятии разрешения на специальное водопользование и пользование недрами, руководитель предприятия не переоформил документацию, поэтому в период с августа 2018 года по март 2019-го предприятие осуществляло забор подземных вод без необходимых разрешений. Вследствие ненадлежащего исполнения и. о. директора своих служебных обязанностей государству нанесен материальный ущерб в вышеупомянутом размере.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 367 (неисполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом государственным интересам. УК Украины, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.