На Сумщине будут судить руководителя КП за служебную халатность Конотопской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности директора одного из коммунальных предприятий Белопольского района, служебная халатность которого привела государству 150 тыс. грн убытков.

По данным следствия, зная об отсутствии на предприятии разрешения на специальное водопользование и пользование недрами, руководитель предприятия не переоформил документацию, поэтому в период с августа 2018 года по март 2019-го предприятие осуществляло забор подземных вод без необходимых разрешений. Вследствие ненадлежащего исполнения и. о. директора своих служебных обязанностей государству нанесен материальный ущерб в вышеупомянутом размере.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 367 (неисполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом государственным интересам. УК Украины, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.