Сумские дорожники закупили материалы для изготовления холодного асфальта

Как отмечают в КП «Дорремстрой», производить холодный асфпльт на асфальтовом заводе почти вдвое дешевле, чем покупать готовый продукт.
Сейчас закуплены материалы для изготовления 120 т холодного асфальта. Запуск асфальтового завода предварительно запланировано на четверг, 25 марта, при условии благоприятной погоды.
Холодный асфальт - это инновационная многокомпонентная органоминеральных смесь, содержащую мелкозернистый щебень, органические кислоты, пластификаторы, полимеры.
Главное отличие холодного асфальта в том, что набор прочности у него происходит не за счет охлаждения поверхности, как у так называемого горячего асфальтобетона, а в результате испарения углеводов.
Именно поэтому холодный асфальт можно использовать при низких температурах воздуха, даже зимой. И это - главное его преимущество. Ведь это дает возможность начинать ремонтные работы на дорогах гораздо раньше и заканчивать их гораздо позже, когда погодные условия не позволяют применять горячий асфальт.