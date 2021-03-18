Сумские дорожники закупили материалы для изготовления холодного асфальта КП «Дорремстрой» закупило в Львове материалы для изготовления холодного асфальта, чтобы как можно раньше начать аварийный (ямочный) ремонт дорог в Сумах.

Как отмечают в КП «Дорремстрой», производить холодный асфпльт на асфальтовом заводе почти вдвое дешевле, чем покупать готовый продукт.

Сейчас закуплены материалы для изготовления 120 т холодного асфальта. Запуск асфальтового завода предварительно запланировано на четверг, 25 марта, при условии благоприятной погоды.

Холодный асфальт - это инновационная многокомпонентная органоминеральных смесь, содержащую мелкозернистый щебень, органические кислоты, пластификаторы, полимеры.

Главное отличие холодного асфальта в том, что набор прочности у него происходит не за счет охлаждения поверхности, как у так называемого горячего асфальтобетона, а в результате испарения углеводов.

Именно поэтому холодный асфальт можно использовать при низких температурах воздуха, даже зимой. И это - главное его преимущество. Ведь это дает возможность начинать ремонтные работы на дорогах гораздо раньше и заканчивать их гораздо позже, когда погодные условия не позволяют применять горячий асфальт.