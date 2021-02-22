Ушла из жизни первый журналист Шосткинского местного проводного радио

Находясь на заслуженном отдыхе, женщина постоянно была в творческом поиске и всегда имела активную жизненную позицию.
Она продолжила работать, как волонтер внештатным корреспондентом и подготовила на радио «Акцент» с десяток авторских программ. Ее голос знают и любят радиослушатели Шостки старшего возраста. Алла Самойлова за свою жизнь записала несколько тысяч выпусков радиопередач, побывала в десятках творческих экспедициях и подготовила тысячи радиорепортажей.
Для коллектива ТРК «Акцент» и газеты «Полесье» Алла Афанасьевна навсегда останется скромным, приветливым, миловидной женщиной, высококвалифицированным журналистом и надежным другом. Глубокие соболезнования родным и близким, пишет Шостка-ньюз.
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